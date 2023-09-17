Фредерик Вассёр: Гонка прошла под диктовку Карлоса

Фредерик Вассёр возглавляет Ferrari лишь с начала этого года, и на 15-м этапе чемпионата Карлос Сайнс добыл для Скудерии первую победу в сезоне – она стала первым ярким успехом и для руководителя команды. Причём надо отметить, что это была красивая победа, добытая в остром противостоянии с сильными соперниками.

«Я горжусь тем, чего достигла наша команда в этот уик-энд, все отлично потрудились, – прокомментировал довольный Вассёр после финиша гонки. – Мы знали, что прогрессируем, и в Сингапуре нам удалось выжать из машины SF-23 буквально всё – в том числе благодаря отличной работе наших специалистов на базе в Маранелло.

Сегодня мы доказали, что можем добиваться успеха не только в квалификациях, но и в гонке. Она прошла под диктовку Карлоса, который всегда контролировал ситуацию на трассе и особенно грамотно действовал на последних десяти кругах, когда дал Ландо Норрису возможность использовать DRS, чтобы тот мог обороняться от Джорджа Расселла.

Если говорить о Шарле Леклере, то план был такой: он должен был показать высокую скорость на первом отрезке гонки, поэтому стартовал на мягких шинах. Сначала всё шло хорошо, но потом, к сожалению, на трассе появился автомобиль безопасности, и после пит-стопа Шарль потерял время из-за трафика на пит-лейн. Если бы не это, он, вероятно, тоже смог бы подняться на подиум.

Затем нам пришлось проехать больше 40 кругов на жёстких шинах, и вот тут Карлос действовал очень правильно, контролируя их износ.

Конечно, нам приятно, что Ferrari стала первой командой, которая смогла прервать череду побед Red Bull, и мы рады, что заработали немало очков, ведь это позволит продолжить борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов. Сегодня мы хорошо справились с делом, но давайте не будем предаваться излишним восторгам: мы добились успеха в одной гонке и вправе этим насладиться, но уже в следующий уик-энд всё придётся начинать сначала.

Знаем, что в Сузуке совершенно иная по характеристикам трасса, и там нас ждут новые испытания, но мы приложим все усилия, чтобы продолжить позитивную тенденцию».