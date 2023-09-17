Изола: Квалификация получилась непредсказуемой

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Директор Pirelli Motorsport Марио Изола считает, что несмотря на большую потерю времени на пит-лейн, в гонке в большинстве команд ограничатся одним пит-стопом.

Марио Изола: «Квалификация получилась зрелищной и непредсказуемой, что видно по расстановке гонщиков на стартовом поле. Болельщиков Формулы 1 ждёт интересная гонка.

На этой трассе стратегия одного пит-стопа обычно является самой быстрой, учитывая большую потерю времени на пит-лейн. Теоретически, лучше всего сочетать составы Medium и Hard, но и Soft с лучшем сцеплением на старте исключать нельзя. В Сингапуре возможны сюрпризы с погодой, в прошлом году мы видели сильные ливни».