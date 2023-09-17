Карлос Сайнс: Сейчас я на седьмом небе!

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Карлос Сайнс выиграл Гран При Сингапура, грамотно выстроив гонку, особенно её концовку – очень интересная тактическая игра позволила ему одержать вторую победу в Формуле 1. Но напарник, Шарль Леклер, сыграл в этом свою важную роль.

Карлос Сайнс (1-й): «Невероятные эмоции под конец этого невероятного уик-энда! Хочу поблагодарить всю команду Ferrari, которой удалось переломить ситуацию, и после трудного начала сезона мы всё-таки одержали эту победу!

По ходу гонки мы всё делали как надо, действовали идеально и финишировали первыми – сегодня вся Италия может гордиться Ferrari! Сегодня важнее всего было беречь резину, особенно в начале каждого отрезка, чтобы нормально проехать запланированное количество кругов.

Понятно, что из-за автомобиля безопасности пришлось провести пит-стоп раньше, чем мы планировали, и я знал, что мне предстоит проехать очень длинный отрезок на жёсткой резине, по ходу которого надо было сдерживать Джорджа Расселла, чтобы не позволить ему воспользоваться появлением сейфти-кара или провести ещё один пит-стоп, когда он перешёл бы на резину состава Medium.

Мы идеально реализовали этот план, но под конец борьба была очень острой. Я намеренно позволил Ландо Норрису подъехать близко, чтобы ему помочь, и он мог использовать DRS. В итоге я первым пересёк линию финиша.

Если честно, я чувствовал, что контролирую ход гонки, я мог ехать в нужном темпе, позволявшим делать то, что мне нужно. Разумеется, был риск ошибиться, но мне казалось, что я нормально справлюсь. И когда мы победили, я испытал самое радостное чувство, какое только возможно – сейчас я на седьмом небе!»

Шарль Леклер (4-й): «Я понимал, что гонка будет трудной, ведь моя задача на первом отрезке состояла в том, что я старался прикрыть Карлоса и должен был поехать в боксы раньше него, чтобы он сохранил своё преимущество. Но когда на трассу выехал автомобиль безопасности, нам пришлось провести двойной пит-стоп, и из-за трафика на пит-лейн я не смог быстро вернуться на трассу.

Я потерял три или четыре позиции, после чего оказался в весьма неблагоприятном положении. На рестарте были сложности с прогревом шин и из-за трафика в целом, после чего стало понятно, что концовка гонки будет тяжёлой.

Но команда отлично сработала, особенно на первом отрезке, но если бы я вчера провёл квалификацию лучше, то стартовал бы с другой позиции – это зависело только от меня. Но как сложилось, так и сложилось.

Конечно, не буду скрывать, что расстроен моим результатом, но главное, что команда одержала очень важную победу, причём на трассе, где требуется высокий уровень прижимной силы. Это прекрасно! Мы очень правильно выстроили гонку, и Карлосу удалось победить. Это отличная награда всей команде за упорный труд».