Кевин Магнуссен: Мы хотим воспользоваться шансом

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В Сингапуре впервые в сезоне оба гонщика Haas вышли в финал квалификации – Кевин Магнуссен показал шестое время, Нико Хюлкенберг – девятое. В предыдущий раз в полном составе команда выходила в финал в Австрии в 2022-м. Для Haas завтрашняя гонка будет едва ли не последним шансом в сезоне заработать очки, и в команде не хотят его упустить.

Кевин Магнуссен (6-й): «По какой-то причине машина быстра на этой трассе. Мы хорошо поработали и воспользовались формой машины, оба вышли в финал и заняли хорошие стартовые позиции.

Мы знаем, насколько сложно обгонять в Сингапуре, но мне бы хотелось, чтобы на третьем секторе остались те извилистые повороты. Мы знаем, что нашего гоночного темпа недостаточно, чтобы остаться на тех позициях, которые мы сейчас занимаем, но, возможно, особенности трассы дадут нам такой шанс. Это добавляет прессинга, ведь для команды это единственный шанс, и мы хотим им воспользоваться и заработать очки».

Нико Хюлкенберг (9-й): «Очень сильный результат команды – мы двумя машинами вышли в финал. Не думаю, что мы такого ожидали, поэтому результат стал приятным сюрпризом. Независимо от того, что будет завтра, сегодня мы рады.

Кевин выступил очень сильно. Мне тоже пришлось максимально выложиться, хотя не могу сказать, что я чисто проехал все круги, но так бывает. Мы всегда были сильны в квалификации, а медленные трассы нам подходят. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Хороший день для всей команды. Мы знаем, что у нас проблемы, но мы продолжаем работать, и это приносит результат. Гонщики, механики, инженеры – все максимально выложились, что позволило впервые в сезоне двумя машинами выйти в финал. Разумеется, это радостный момент.

Нужно попробовать добиться результата завтра. Надеюсь, мы заставим шины работать. Для достижения результата придётся хорошенько потрудиться».