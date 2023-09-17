Лэнс Стролл не примет участия в гонке

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После аварии Лэнса Стролла в квалификации Гран При Сингапура гонщик и команда приняли решение, что он не будет участвовать в гонке. Лэнс чувствует боль после сильного удара и сосредоточен на том, чтобы полностью восстановиться к Гран При Японии.

Майк Крак, руководитель команды: «Вся команда почувствовала облегчение, когда Лэнс смог самостоятельно выйти из машины после вчерашней аварии, но он всё ещё чувствует последствия столь серьёзной аварии.

Наша приоритетная задача – обеспечить его полное и скорейшее выздоровление. Вместе мы решили, что он не будет участвовать в сегодняшней гонке, а сосредоточится на возвращении в кокпит к Гран При Японии на следующей неделе».