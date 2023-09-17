О’Вард проведёт тренировку с McLaren в Абу-Даби

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В McLaren подтвердили, что Пато О’Вард проведёт тренировку за рулём машины MCL60 на Гран При Абу-Даби. Кроме того, мексиканский гонщик, выступающий за Arrow McLaren в IndyCar и неделю назад завершивший чемпионат на 4-м месте личного зачёта, также поработает на тестах на трассе Яс-Марина после завершения сезона.

На прошлогоднем Гран При Абу-Даби О’Вард впервые пилотировал машину McLaren на тренировке, заменив Ландо Норриса. Он также является участникам программы команды по подготовке гонщиков и у него накоплен богатый опыт пилотирования более старой машины, MCL35, на частных тестах.

Каждая команда Формулы 1 в течение сезона должна дать возможность новичкам провести как минимум две тренировки, и первым из них формально был Оскар Пиастри, когда дебютировал в составе McLaren в Бахрейне.

Вторым таким гонщиком должен был стать Алекс Палоу, до недавних пор исполнявший обязанности резервного гонщика, но теперь его пути с командой не просто разошлись, но в McLaren Racing уже подали на испанца в суд за нарушение контрактны обязательств. И теперь принято решение, что за руль MCL60 сядет Пато О’Вард.