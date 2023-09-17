Серхио Перес оштрафован, но сохранил восьмое место

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Стюарды Гран При Сингапура оштрафовали Серхио Переса за столкновение с Алексом Элбоном в тринадцатом повороте.

Гонщик Red Bull Racing попытался провести обгон перед поворотом, находясь внутри, но ошибся на торможении и врезался в гонщика Williams. Стюарды назвали такой манёвр «оптимистичным» и оштрафовали Серхио прибавкой пяти секунд к итоговому результату и одним штрафным баллом (третьим за двенадцатимесячный период).

После прибавки пяти секунд к результату Переса, его позиция в финишном протоколе не изменилась – гонщик Red Bull Racing остался восьмым.

Что касается другого инцидента с участием Переса и Элбона, а именно возможного обгона во время режима виртуального автомобиля безопасности, то стюарды не стали предпринимать никаких действий.

Режим виртуального автомобиля безопасности был включен одновременно с тем, как Алекс выехал из боксов и поравнялся с Пересом, который в тот момент находился на трассе, и система синхронизации времени не смогла определить, кто из них раньше оказался на второй линии автомобиля безопасности.

Во время разбора инцидента представители обеих команд придерживались позиции, что в тот момент не было чёткой информации, кто кого должен пропустить, и стюарды согласились с доводами.