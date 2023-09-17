В Alpine рассчитывают заработать очки двумя машинами

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Лучшим результатом Alpine в квалификации Гран При Сингапура стало восьмое место Эстебана Окона. Его напарник Пьер Гасли показал двенадцатое время. В команде рассчитывают заработать очки двумя машинами в воскресной гонке.

Эстебан Окон (8-й): «Во-первых, хочу сказать, что команда добилась заслуженного результата – мы приложили много усилий, чтобы выйти в финал. Машина отлично управляется на протяжении всего уик-энда, и сегодня мне удалось добиться от неё максимума, когда это было необходимо, заняв хорошую позицию на старте.

Спасибо нашим сотрудникам, работающим на базе, за то, что они подготовили новинки к Сингапуру, которые позволили сделать шаг в правильном направлении. Сейчас всё внимание на завтрашней гонке – надеюсь, мы заработаем очки».

Пьер Гасли (12-й): «Жаль, что не удалось выйти в финал, но у меня отличная позиция, чтобы завтра побороться за очки. В некоторых поворотах машине чего-то не хватало, поскольку нам так и не удалось оптимизировать баланс. Команда проанализирует, что можно было сделать лучше в рамках подготовки к квалификации, чтобы стартовать с более высоких позиций.

По сравнению с пятницей нам удалось сделать хороший шаг вперёд, и это позитивный результат для команды. Завтра предстоит долгая и очень сложная гонка, но я уверен, что мы добьёмся прогресса и заработаем очки».