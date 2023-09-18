Боттас: Автомобиль безопасности сыграл против нас

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Неудачно сложилась гонка в Сингапуре для Alfa Romeo: Гуаньюй Чжоу финишировал двенадцатым после старта с пит-лейн, а его напарник Валттери Боттас сошёл на 51-м круге из-за механических проблем с машиной, которые могли привести к перегреву.

Гуаньюй Чжоу (12-й): «Мы знали, что должны придерживаться агрессивной стратегии, чтобы отыграться, поэтому с командой решили провести пит-стоп на втором круге и перейти на шины Hard в надежде, что это окупится позднее в гонке, когда выедет автомобиль безопасности. Риск почти оправдался: автомобиль безопасности выехал, но, к сожалению, слишком рано. Его появление оказалось идеальным для тех, кто стартовал на Medium, а мы откатились назад.

Под конец во время виртуального автомобиля безопасности мы решили не останавливаться для перехода на Soft в надежде, что гонка ещё раз будет приостановлена автомобилем безопасности, но этого не произошло, и меня обогнали соперники на более свежих шинах.

Мы знали, что будет сложно заработать очки, особенно учитывая двух гонщиков Red Bull, стартовавших позади, но наш темп обнадёживал. Мы боролись за позиции в первой десятке, и у нас был бы шанс, если бы условия в гонке сложились иначе. Команда может быть довольна показанным прогрессом – я чувствую, что сегодня мы были конкурентоспособнее. Трасса всегда была сложной для нас, но я думаю, что мы сделаем ещё несколько шагов вперёд в следующих гонках».

Валттери Боттас (сход): «Мы знали, что сегодня придётся рисковать, учитывая стартовую позицию и ожидаемый гоночный темп. Время выезда автомобиля безопасности сыграло против нас – он выехал слишком рано, поэтому я не мог перейти на шины Medium, чтобы потом доехать на них до финиша гонки.

Мне не удалось добиться особого прогресса, а затем и вовсе пришлось сойти из-за технических проблем. Из соображений предосторожности я остановил машину, но причину ещё необходимо выяснить.

Сегодня был не наш день, но, по крайней мере, удалось многое узнать о работе новинок. Мы ожидаем, что они больше помогут нам в Сузуке, поэтому изучим всю собранную информацию, чтобы оптимизировать машину. Впереди гонка на моей любимой трассе, так что я с нетерпением её жду».