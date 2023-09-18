Джеймс Ваулз: Гонка оставила горькое послевкусие

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В Сингапуре у Алекса Элбона был реальный шанс заработать очки, но ему помешал Серхио Перес. На 57-м круге гонки мексиканец предпринял атаку на гонщика Williams, и между их машинами произошёл контакт, из-за чего Алекс оказался за пределами призовой десятки. Перес за свои действия был оштрафован.

Джеймс Ваулз, руководитель Williams, после гонки комментируя события уик-энда, не скрывал, что расстроен.

Джеймс Ваулз: «Гонка позади, и сейчас команда занимается демонтажем оборудования и отправкой его на следующий этап. Это происходит после финиша Гран При, но сейчас две выездные гонки проходят встык с недельным интервалом, и мы должны отправить в Японию тонны грузов в течение ночи.

Команда пакует всё оборудование, от гаражного до того, которое используется в гостевой зоне, а машины уже разобраны, все их части уложены в ящики, и всё это будет доставлено в Японию самолётами.

Что касается гонки, то её события оставили горькое послевкусие. По ходу Гран При были моменты, когда казалось, что мы должны заработать много очков – благодаря правильным решениям, которые мы принимали. Причём эти решения принимались не только в воскресенье, с чем-то мы определились ещё до того, как приступили к работе на трассе Марина-Бей.

Сейчас объясню, о чём речь. У нас было два комплекта резины состава Medium – вероятно, эти шины лучше всего подходили для Гран При Сингапура. И мы намеренно решили пожертвовать квалификацией, чтобы сберечь эти шины для гонки.

В теории два комплекта могли и не пригодиться, ведь дистанцию гонки можно запросто проехать с единственным пит-стопом: стартовать на Medium и перейти на жёсткие шины. Но в Сингапуре на трассе часто появляется автомобиль безопасности или вводится режим виртуального сейфти-кара (VSC), поэтому хочется располагать дополнительным комплектом шин, чтобы в максимальной степени предусмотреть все возможные сценарии.

В воскресенье обстоятельства складывались именно так.

На первых кругах мало что происходило, машины ехали друг за другом почти в том же порядке, в каком выстроились на стартовом поле по итогам квалификации. Возможностей для перетасовки этого порядка было немного. К сожалению, Логан Сарджент допустил ошибку на торможении на довольной ранней стадии гонки, что вызывало появление автомобиля безопасности, и почти весь пелотон отправился в боксы за жёсткой резиной.

Логан очень расстроился из-за своей ошибки, ведь кроме неё он за весь уик-энд не допустил других промахов. Но из-за неё он вылетел с трассы, повредил переднее крыло на своей машине, а асфальт был усыпан обломками.

Событие, реально повлиявшее на исход гонки, произошло на 43-м круге, когда Эстебан Окон вынужден был остановиться на трассе, из-за чего ввели режим VSC. Именно тогда у Mercedes и у нас появилась возможность применить второй комплект резины Medium.

На этих шинах Алекс Элбон просто летел по трассе! Он обгонял машину за машиной, опередил Haas, Alfa Romeo и уже догнал AlphaTauri Лиама Лоусона. Мы не сомневались, что ему удастся опередить и новозеландца, но произошёл инцидент, участниками которого стали Алекс и Серхио Перес.

Так получилось, что перед тем поворотом Лоусон несколько сдержал Алекса, поэтому Перес ринулся в атаку, за что потом получил 5-секундный штраф, а также штрафные баллы. Но в итоге мы оказались за пределами призовой десятки, а все шансы заработать хоть какие-то очки были упущены.

Это очень расстроило всю команду, ведь мы приложили так много усилий и весь уик-энд неустанно трудились. Но мы продолжим бороться, и теперь отправляемся в Сузуку.

Японская трасса подойдёт нам лучше, ведь мы заранее знали, что гонка на Марине-Бей будет одной из тех, где проявятся наши слабости. При этом обнадёживает, что даже в таких условиях мы могли бороться за очки, потому что всё делали правильно. Но в Сузуке у нас будет возможность в большей степени использовать потенциал нашей машины».