Джон Элканн: Победа нас очень порадовала!

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Вчера в Сингапуре Карлос Сайнс одержал красивую победу – это 243-е подобное достижение Ferrari в Формуле 1, но ждать его пришлось довольно долго. Предыдущий успех датирован июлем 2022 года, когда Шарль Леклер выиграл Гран При Австрии.

С тех пор прошло 434 дня, за это время состоялось 25 Гран При, и наконец-то у болельщиков Скудерии вновь есть повод для радости. Тем более Карлос провёл гонку в очень яркой манере, продемонстрировав не только отличную скорость, но и умение стратегически мыслить.

Триумф своей команды кратко прокомментировал Джон Элканн, президент компании Ferrari: «Победа нас очень порадовала – поздравления всей команде Ferrari: этого заслуживают все, кто трудится на базе в Маранелло, и гоночная бригада на трассе, начиная с Карлоса, который весь уик-энд показывал отличную скорость!»

По традиции в Маранелло в честь победы вывешены флаги Ferrari, а звонари городского собора исполнили на колоколах гимн Италии.