Элбон: Перес предпринял излишне оптимистичный манёвр

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Команда Williams не заработала очков в Сингапуре, в отличие от некоторых ближайших соперников, но изначально было понятно, что медленная городская трасса с её 90-градусными поворотами не лучшим образом подходит машине FW45. Тем не менее, Алекс Элбон вполне мог финишировать в призовой десятке, но ему помешало столкновение с Серхио Пересом, произошедшее на последних кругах гонки.

Алекс Элбон (11-й): «Сегодня мы должны были занять 8-е место, ехали на хорошей позиции, и у нас была правильная тактика. Мы предвидели, примерно на какой стадии гонки может появиться автомобиль безопасности, специально для такого случая сберегли свежий комплект резины Medium, и это принесло свои плоды.

Всё складывалось очень неплохо, мы постепенно пробивались через пелотон, добрались до 9-й позиции и уже догоняли Лиама Лоусона. Скорее всего, через пару кругов мы бы смогли его опередить, но Серхио Перес, по-моему, предпринял излишне оптимистичный манёвр, между нашими машинами произошёл контакт, после чего я оказался за пределами призовой десятки».

Логан Сарджент (14-й): «Одна ошибка нам сегодня очень дорого обошлась. Мне казалось, что машина способна на хороший темп, и я горжусь тем, как проехал два заключительных отрезка гонки. Я не сдавался и сделал всё, что было в моих силах, чтобы отыграться.

Если говорить о темпе, то весь уик-энд он был не такой уж плохой, но мне нужно научиться избегать ошибок. На первом отрезке гонки машина производила хорошее впечатление, но я уже чувствовал, что резина начинает сдавать, и мы знали, что пит-стоп уже близко, поэтому тем более обидно, я допустил ошибку за один или два круга до этого. Если бы не она, вся гонка могла бы сложиться по-другому.

Тем не менее, мы можем извлечь определённый положительный опыт, ведь учитывая возможности нашей машины, команда достойно отработала в этот уик-энд. Теперь будем готовиться к Сузуке».