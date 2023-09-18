Автоспорт
Гран При Сингапура: Любопытная статистика
Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Сингапура…
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Квалификация
Выиграв квалификацию в Сингапуре, Карлос Сайнс завоевал пятый поул в карьере, первый в Сингапуре и впервые выиграл две квалификации подряд.
Квалифицировавшись вторым, Джордж Расселл впервые в карьере прошёл в финал квалификации в Сингапуре.
Шарль Леклер второй раз подряд квалифицировался третьим, а его напарник второй раз подряд завоевал поул.
Четвертое место – лучшая стартовая позиция Ландо Норриса в Сингапуре.
Пятое место – худший результат Льюиса Хэмилтона на квалификации в Сингапуре, он остается единственным гонщиком, который участвовал во всех местных Гран При.
Седьмое место Фернандо Алонсо позволило ему продлить успешную серию – во всех Гран При этого сезона он выходил в финал квалификации.
Нико Хюлкенберг квалифицировался девятым – впервые с Австрии’22 обе машины Haas F1 прошли в финал квалификации.
Лиам Лоусон квалифицировался десятым, добившись лучшего результата в карьере.
Впервые с Гран При России 2018 года ни одна из машин Red Bull не прошла в финал квалификации.
Квалифицировавшись 13-м, Серхио Перес седьмой раз в этом сезоне не прошёл в финал квалификации.
Гонка
Выиграв Гран При Сингапура, Карлос Сайнс одержал первую победу в сезоне и вторую в карьере. Во второй гонке подряд он поднялся на подиум. Это четвёртая победа Ferrari в Сингапуре.
Победа Сайнса прервала рекордную серию Red Bull Racing из 15 побед подряд и рекордную серию Макса Ферстаппена из 10 побед подряд.
Финишировав вторым, Ландо Норрис третий раз в этом году поднялся на подиум. Это первый подиум McLaren в Сингапуре с 2012 года.
Льюис Хэмилтон финишировал третьим и впервые в этом году поднялся на третье место в личном зачёте.
Шестое место Пьера Гасли – его лучший результат в Сингапуре.
Финишировав девятым, Лиам Лоусон заработал первые очки в карьере. Он стал 350-м гонщиком в истории, заработавшим очки в Формуле 1, и шестым новозеландцем в этом списке после Денни Халма, Брюса Макларена, Криса Эймона, Хоудена Генли и Брендона Хартли.
Финишировав десятым, Кевин Магнуссен повторил свой лучший результат в этом сезоне. До этого он финишировал десятым на других уличных трассах – в Джидде и Майами.
Финишировав 15-м, Фернандо Алонсо впервые в этом сезоне не смог заработать очки. Испанец стал первым гонщиком в истории, который проехал в гонках Формулы 1 сто тысяч километров.
Попав в аварию на последнем круге Джордж Расселл был классифицирован 16-м и не смог заработать очки второй раз за последние три гонки.
Юки Цунода из AlphaTauri не проехал ни одного круга в двух последних гонках подряд.