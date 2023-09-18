Изола: Шины показали ожидаемый уровень деградации

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Первой победой в сезоне Карлоса Сайнса и команды Ferrari завершился Гран При Сингапура. Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола подвёл итоги пятнадцатого этапа.

Марио Изола: «Сегодняшний Гран При Сингапура стал отличной рекламой для Формулы 1. Думаю, все зрители на трассе и перед телевизорами, затаив дыхание следили за борьбой четвёрки лидеров на последних кругах, чтобы узнать, кто положит конец доминированию Red Bull в этом сезоне. Отличное выступление не только этой четвёрки, но и всех остальных. Я говорю не только про гонщиков, но и про стратегов команд, которые помогли устроить отличное зрелище с очень напряжёнными тактическими битвами.

Что касается шин, то лучше всего день можно описать словом «контроль». Большую часть гонки мы видели, как гонщики контролировали свой темп, чтобы быть в лучшей форме и не только достигнуть поставленных целей, но и быть готовыми использовать возможности, если они появятся позднее.

Например, решение Шарля Леклера стартовать на Soft, позволило ему сразу обогнать Джорджа Расселла и создать отрыв между гонщиком Mercedes и лидирующим Карлосом Сайнсом. Или примером может стать Mercedes, которые сохранили дополнительный комплект Medium для своих гонщиков, и это позволило выжать максимум из режима виртуального автомобиля безопасности и затем атаковать до самого финиша, ведя борьбу с Сайнсом за победу.

С технической точки зрения все три состава шин продемонстрировали ожидаемый уровень деградации. Стратегия одного пит-стопа оказалась самой быстрой, а стратегия с двумя остановками работала только при появлении на трассе автомобиля безопасности.

Шины Hard и Medium оказались самыми используемыми, что тоже было ожидаемо, тогда как Soft, в основном, был составом для квалификации, но всё равно сыграл роль на первом отрезке».