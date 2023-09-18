Пьер Гасли: Важно, что я заработал очки

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В Сингапуре только Пьер Гасли принёс очки команде Alpine…

Пьер Гасли (6-й): «Я очень рад финишировать шестым в столь физически сложной гонке. Перед стартом я чувствовал себя уверенно, рассчитывал избежать ошибок, действовать агрессивно и решительно, что в итоге и получилось. Я провёл несколько жестких сражений и добился максимального результата.

Машина была в порядке, позволила ехать в хорошем темпе. Важно, что я заработал очки для команды. Жаль, что Эстебан выбыл из борьбы – мы могли заработать очки двумя машинами, но мы разберёмся с причинами, чтобы в следующий раз выступить лучше».

Эстебан Окон (сход): «Сход меня очень расстроил. Я хорошо выступил, показал высокий темп, команда принимала верные решения, а я провёл несколько обгонов. К сожалению, потом возникли проблемы с коробкой передач, и мне пришлось сойти с дистанции.

Нужно провести тщательное расследование, понять, что произошло, чтобы это не повторилось. Сегодня мы заслуживали большего, но можем гордиться своей формой по ходу уик-энда.

Конечно, я не так хотел завершить свой день рождения, но на следующей неделе есть шанс отыграться. Мы сделаем всё, чтобы в Сузуке добиться лучшего результата».