Тото Вольфф: Джорджа сейчас нужно подбодрить

В теории шансы подняться на подиум в Сингапуре были у обоих гонщиков Mercedes, а Джордж Расселл по ходу Гран При, общаясь со своим инженером, не раз повторил, что намерен побороться за победу. Но в реальности сложилось иначе: Льюис Хэмилтон занял 3-е место, а его напарник допустил ошибку на последнем круге, разбил машину всего за несколько поворотов до финиша и клетчатого флага не увидел.

«Здорово, что Льюис поднялся на подиум, он великолепно провёл гонку, сохраняя отличный темп до самого финиша, – поделился Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, в эфире телеканала Sky Sports. – А Джорджа жаль, ведь он приложил столько усилий. Мы вполне могли занять 3-е и 4-е места и заработать много очков, но вместо этого наше преимущество перед Ferrari сократилось до 24 очков.

Изначально было понятно, что выиграть гонку будет очень сложно, поэтому мы решили рискнуть и применить альтернативную тактику – в итоге Льюис поднялся на подиум, и это прекрасный результат.

Когда Джордж вылетел с трассы, он высказался по поводу этой ситуации по радио, но те его слова нельзя произносить в телеэфире. Это был просто неудачный момент: он допустил небольшую ошибку, но при этом зацепил отбойник, и через доли секунды гонка для него была закончена, хотя до этого всё складывалось очень неплохо. Если бы не та ошибка, он бы финишировал третьим.

Если бы мы не провели второй пит-стоп, а остались на трассе, как наши соперники, думаю, у нас бы не было шансов побороться за победу – именно поэтому мы решили пойти на риск. При этом мы понимали, что в худшем случае заняли бы 3-е и 5-е места, а в лучшем – одержали бы победу, но это чисто теоретически.

Не сомневаюсь, после подобной неудачи Джордж очень сильно переживает, поэтому сейчас важно его подбодрить – именно так я и собираюсь поступить.

Наши задачи на оставшиеся гонки сезона – зарабатывать больше очков, чем Ferrari, показывать более высокие скорости и в максимальном степени использовать все возможности. Но похоже, что наша машина становится всё быстрее, в Сингапуре мы были способны на неплохой темп и надеемся, что сможем удержать 2-е место в Кубке конструкторов».