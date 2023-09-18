Зак Браун: Это был отличный день для всей Формулы 1

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В Сингапуре Ландо Норрис в третий раз в сезоне поднялся на подиум и при этом стал одним из главных героев вчерашней гонки, поскольку смог сдержать яростный натиск гонщиков Mercedes, но финишировать вторым ему помогла интересная тактика обороны, которую применил Карлос Сайнс, победитель Гран При.

На последних кругах испанский гонщик Ferrari намеренно позволил Норрису, ехавшему следом, держать интервал меньше секунды, чтобы тот мог использовать систему DRS – так было чуть легче отражать атаки активно наседавшего Джорджа Расселла. Всё закончилось тем, что на 62-м круге всего за несколько поворотов до финиша пилот Mercedes допустил ошибку и разбил машину.

Но очки для McLaren вчера заработал не только Ландо, но и его молодой напарник, дебютант сезона Оскар Пиастри: он занял 7-е место, хотя стартовал с далёкой 17-й позиции.

«Я под сильным впечатлением от того, как Ландо пилотировал! – прокомментировал после гонки Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, в эфире телеканала Sky Sports. – Команда отлично сработала, подготовив к Сингапуру очередные новинки, а Ландо идеально провёл гонку. Но и Оскар выступил здорово, так что для McLaren это был замечательный день.

На следующей неделе эти технические обновления появятся и на машине Оскара, поэтому можно надеяться, что и Гран При Японии мы проведём неплохо. Я уже в предвкушении этого.

Ландо упирался, пилотировал буквально на пределе возможностей машины, и я не думаю, что у него была возможность атаковать Карлоса, который действовал просто великолепно, ему удавалось контролировать ситуацию с DRS, и нам при этом надо было выкладываться по максимуму.

Гонка была по-настоящему захватывающей, можно сказать, что мы увидели пример взаимодействия гонщиков двух команд, и я очень рад за Карлоса, он отличный парень! И вообще это был очень хороший день для всей Формулы 1.

Когда гонщики Mercedes, воспользовавшись режимом виртуального сейфти-кара, отправились на второй пит-стоп и получили свежие комплекты резины Medium, я посмотрел на Андреа Стеллу, руководителя нашей команды, и спросил, что он об этом думает?

Он покачал головой, давая понять, что для нас это не очень хорошо. Но ситуация была неопределённая, очень сложно было сказать, какая тактика предпочтительней. Когда до финиша оставалось не так много поворотов, в которых мы могли отбивать атаки Mercedes, Ландо оборонялся просто идеально.

Также надо отметить работу Оскара: он стартовал 17-м и поднялся на 7-е место, а это очень непросто.

Не могу точно сказать, что за проблемы с темпом помешали Red Bull, но надо признать, что Гран При Сингапура стал своего рода аномалией. Не думаю, что теперь это станет нормой – хотя мы бы были только рады! При этом понятно, что ближе к концу сезона результаты становятся плотнее, и Red Bull придётся прикладывать всё больше усилий, чтобы выигрывать гонки. Впереди ещё семь Гран При, которые обещают быть очень интересными».