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Неудачно завершился пятнадцатый этап сезона, Гран При Сингапура, для Aston Martin. До летнего перерыва в команде считали, что на трассе Марина-Бэй у них наилучшие шансы на победу в году, но получилось всё иначе: Фернандо Алонсо впервые в сезоне не заработал очки, финишировав пятнадцатым, и пропустил на третье место в личном зачёте Льюиса Хэмилтона.

Однако в Сингапуре Фернандо занёс в копилку своих рекордов ещё один – Алонсо стал первым гонщиком в истории, который проехал в гонках Формулы 1 сто тысяч километров.

Его напарник Лэнс Стролл после аварии в субботней квалификации на старт гонки не вышел.

Фернандо Алонсо (15-й): «Очень сложный вечер – всё, что могло пойти не так, пошло не так. Хорошо, что всё это хотя бы произошло в одной гонке. Не будем забывать, что за весь сезон это первый этап, по итогам которого мы не заработали очки.

Мы приехали в Сингапур с довольно большими надеждами, но это довольно уникальный этап. Гоночный темп зависел от температуры шин, и, возможно, я немного перестарался. Нужно многое изучить по итогам уик-энда – необходимо извлечь уроки и во многом прибавить. Мы должны стать лучше.

Теперь давайте забудем о прошедшем уик-энде и сосредоточимся на следующем этапе в Сузуке».

Майк Крак, руководитель команды: «Команда провела несколько тяжёлых дней в Сингапуре. Сегодня мы выставили на старт только одну машину и ждём возвращение Лэнса в Японии.

Гонка Фернандо была испорчена на пит-стопе во время виртуального автомобиля безопасности, когда сразу не удалось правильно установить задний домкрат. Нужно проанализировать, что именно произошло. Но даже без этой проблемы сегодня было сложно заработать очки. Мы сделаем выводы из этих сложных дней и будем двигаться дальше.

Впереди много работы, поскольку необходимо понять, за счёт чего мы можем прибавить. До конца сезона ещё далеко – впереди семь гонок, в которых будет много возможностей заработать очки.

В заключение хочу поблагодарить сотрудников нашей команды, работавших в Сингапуре, особенно механиков, которым пришлось многие часы трудиться в сложных условиях всю неделю. Спасибо вам всем».