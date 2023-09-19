Хорнер: Наши проблемы не связаны с новой директивой

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В Сингапуре Red Bull Racing провела худший этап в сезоне – оба гонщика команды не вышли в финал квалификации, а в гонке Макс Ферстаппен и Серхио Перес финишировали пятым и восьмым.

В паддоке появились предположение, что такое падение результатов связано с новой технической директивой TD018, которая направлена на ужесточение контроля за гибкостью антикрыльев, но руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер уверяет, что это не так.

«Я знаю, что всем хочется обвинить в снижении результатов техническую директиву, но, к сожалению, мы не можем этого сделать, поскольку не изменили ни единого компонента в машине, – рассказал Кристиан Хорнер после финиша гонки в Сингапуре. – Вообще не было никаких изменений.

Ещё до поездки в Сингапур мы знали, что борьба будет более плотной, но в пятницу для нас стало сюрпризом, насколько далеко мы позади. Думаю, результаты связаны с тем, что мы не смогли вывести машину в рабочий диапазон, особенно на одном быстром круге. И когда настройки не оптимальные, то шины ощущаются ужасными. Ничего не работало.

Полагаю, из-за того, что машину не удалось вывести в рабочий диапазон, проявились её слабые стороны. Однако мы получили очень полезный урок для следующего сезона. Мы узнали много полезного, и, надеюсь, устраним эти проблемы в следующей машине RB20».