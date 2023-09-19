Кевин Магнуссен: В конце гонки мне повезло

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Десятое место Кевина Магнуссена позволило Haas F1 пятый раз в этом сезоне заработать очки…

Кевин Магнуссен (10-й): «Я думал, что всё кончено, когда меня обогнал Гасли. Возникли проблемы с тормозами, меня развернуло во втором повороте. Но потом выехал автомобиль безопасности, я заехал на пит-лейн, показал хороший темп на мягких шинах, смог атаковать, а в конце мне повезло – Расселл врезался в стену, и я смог заработать очко.

Это третий Гран При в году, в котором я финиширую десятым, я получаю очки каждый раз, когда это возможно. На этот раз мы чудом заработали очки, но рассчитывать на подобные чудеса на других трассах, пока мы не обновим машину, явно не стоит».

Нико Хюлкенберг (13-й): «Долгая гонка, сложная и напряженная, но не принесшая результата. Выезд автомобиля безопасности отправил меня далеко назад, и я ничего не мог с этим поделать.

Потом мы упустили возможность провести пит-стоп за виртуальной машиной безопасности, так что я оказался позади Кевина, который закончил гонку десятым».