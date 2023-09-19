Лиам Лоусон: В гонке я выложился полностью

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Гран При Сингапура был только третьей гонкой Формулы 1 в карьере Лиама Лоусона, но молодой новозеландец отлично справился с задачей, трудной во всех отношениях, и финишировал 9-м, заработав для AlphaTauri очки.

Его напарник, Юки Цунода, сошёл на первом же круге гонки – его машина получила серьёзные повреждения при столкновении с Red Bull Серхио Переса в стартовой суматохе.

Лиам Лоусон (9-й): «Я довольно сильно устал. Гонка была долгой и жаркой, и хотя нам не хватало темпа, чтобы бороться с парнями, ехавшими впереди нас, я всё-таки думаю, что мы добились максимально возможного результата.

Трудностей хватало, в том числе я должен научиться лучше стартовать, ведь во второй гонке подряд я потерял две позиции на старте, и это осложнило мне жизнь, ведь на этой трассе тяжело обгонять.

Вчера мы отлично поработали, это позволило пройти в финал квалификации, но если вы теряете две позиции, трогаясь с места, это неприятно. Но затем по ходу гонки я выложился полностью.

Я долго ждал возможности дебютировать в Формуле 1 и наконец-то её получил, поэтому стараюсь в полной мере её использовать. После каждой гонки я общаюсь с Хельмутом Марко и не сомневаюсь, что после этого Гран При у нас вновь состоится разговор. При этом я понимаю, что моя главная задача – добиться максимально возможных результатов в этот короткий период времени, когда я выступаю за AlphaTauri.

Если честно, по поводу следующего года я пока ничего не могу сказать. Получить контракт пилота основного состава в команде Формулы 1 очень непросто, но я считаю, что сейчас не стоит думать о разного рода внешних факторах, а надо просто сосредоточиться на работе и в каждой сессии показывать, на что я способен».

Юки Цунода (сход): «Прежде всего хочется поздравить Лиама, который заработал очки, тем более это была его первая гонка Формулы 1 в Сингапуре, и он неплохо справился.

Если говорить обо мне, то я очень расстроен – похоже, вторую гонку подряд нам не удаётся избежать неприятностей, хотя команда подготовила к этому Гран При целый комплекс технических новинок.

Я хорошо стартовал, но на первом же круге произошло столкновение с машиной Серхио Переса, и на моей AT04 был повреждён боковой понтон, а также пострадали радиатор и система охлаждения. Поэтому пришлось сойти, и это очень огорчительно.

Мне неудобно перед командой, ведь у нас однозначно была возможность заработать очки. Но я постараюсь быстро перестроиться, а в Сузуке мы вернёмся в бой, став сильнее».