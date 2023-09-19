Лоусон проведёт за AlphaTauri Гран При Японии

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Лиам Лоусон прекрасно провёл Гран При Сингапура, финишировал 9-м на сложной городской трассе и заработал очки в своей третьей гонке Формулы 1. Но меньше чем через неделю ему предстоит вновь пилотировать машину AlphaTauri на этапе в Японии, поскольку Даниэль Риккардо продолжает восстанавливаться после травмы левой руки, полученной ещё в Зандфорте.

Риккардо был в боксах команды в дни сингапурского уик-энда, но на Гран При Японии его не будет.

«Теперь Даниэль летит в Австралию, чтобы продолжить физиотерапевтические процедуры, и будет поддерживать нас морально, но его самого в Сузуке не будет», – рассказал Петер Байер, исполнительный директор AlphaTauri в эфире ServusTV.

Разумеется, это хорошая новость для Лиама, которому полезно накапливать опыт пилотирования машины Формулы 1, тем более что в отличие от сингапурской Марины-Бей трассу в Сузуке он хорошо знает. В этом сезоне 21-летний новозеландец выступает в японской серии Super Formula и за один этап до окончания чемпионата занимает второе место в личном зачёте.

«Это было бы здорово, ведь трассу в Сузуке я знаю намного лучше, и пилотировать там машину Формулы 1 должно быть очень интересно», – так прокомментировал Лоусон свои перспективы на следующий уик-энд.

Что касается планов на следующий год и шансов занять место одного из гонщиков команды AlphaTauri, то об этом он старается пока не думать: «Это зависит от множества факторов. И если я попытаюсь думать обо всём сразу, то может запросто случиться, что я стану подвергать себя слишком сильному прессингу.

Если честно, по поводу следующего года я пока ничего не могу сказать. Получить контракт пилота основного состава в команде Формулы 1 очень непросто, но я считаю, что сейчас не стоит думать о разного рода внешних факторах, а надо просто сосредоточиться на работе и в каждой сессии показывать, на что я способен».

При этом Петер Байер подтвердил, что переговоры с кандидатами на место в команде на 2024 год уже идут, и похвально отозвался о работе Лоусона в Сингапуре.

«Я думал, что его машина раза в два шире, чем у соперников! – весело прокомментировал он после вчерашней гонки. – Лиам сохранял спокойствие и производил впечатление опытного профессионала. Сражался он как лев.

Переговоры уже идут полным ходом. Лиам делает всё, что должен делать, так что уже в ближайшее время мы узнаем, кто будет пилотировать машины AlphaTauri в следующем году. Но Даниэль однозначно вернётся за руль своей машины, а Лиам хочет завершить сезон в японской Super Formula».

Финал сезона в этой серии пройдёт 27-29 октября на автодроме в Сузуке – в этот же уик-энд состоится Гран При Мехико в Формуле 1.