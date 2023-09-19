Макс Ферстаппен: Команда намерена отыграться в Японии

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После гонки в Сингапуре, которая стала первой в сезоне, в которой ни один из гонщиков Red Bull Racing не поднялся на подиум, Макс Ферстаппен и Серхио Перес полны решимости отыграть на Гран При Японии.

Макс Ферстаппен: «После гонки в Сингапуре вся команда намерена отыграться в Японии. Я с нетерпением жду гонку в Сузуке, поскольку благодаря скоростным поворотам на этой трассе очень интересно пилотировать. Кроме того, у меня связаны приятные воспоминания с этой трассой – я здесь выиграл второй титул, вместе с командой мы добились победного дубля, а в 2014-м в первой тренировке я впервые выехал на трассу в рамках Гран При Формулы 1.

Перед началом уик-энда я провожу время в Токио, что весело и помогает справиться с джетлагом. В этот уик-энд всё нужно сделать правильно, и, цель, конечно, заключается в том, чтобы победить».

Серхио Перес: «Уик-энд в Сингапуре получился неудачным и болезненным. Надеюсь, в Сузуку мы вернёмся более сильными. Мне всегда нравилась японская трасса, а к машине вернётся её лучшая форма – проблемы, возникшие в Сингапуре, не должны больше влиять на нас.

В прошлом году мне понравилась выступать в Японии в сложных условиях. Я боролся с Шарлем Леклером на протяжении всего последнего круга – именно такие гонки нам нравятся. Первый сектор один из лучших в сезоне – сложный, но великолепный.

Мы должны вернуться к победе в этот уик-энд – такова цель. Я в этом уверен и с нетерпением жду гонку».