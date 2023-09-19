Ник де Вриз планирует продолжить карьеру в WEC

Ник де Вриз, уволенный из AlphaTauri после десяти гонок сезона, планирует продолжить гоночную карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Издание Racingnews365 со ссылкой на свои источники сообщает, что наиболее вероятный вариант для де Вриза – подписание контракта с заводской командой Toyota на сезон 2024 году, где он войдёт в экипаж с Камуи Кобаяши и Майком Конвеем, заменив Хосе-Марию Лопеса.

Ник де Вриз уже сотрудничал с Toyota в FIA WEC в 2020-м и 2021 году, будучи резервным гонщиком команды. Он должен был стать основным пилотом в 2023-м, но получил предложение от AlphaTauri в Формуле 1 и отказался от контракта с Toyota.