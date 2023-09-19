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Автоспорт

Новая раскраска шлема Ферстаппена для Сузуки

Новая раскраска шлема Ферстаппена для Сузуки

Макс Ферстаппен вместе с компанией Schuberth подготовил к Гран При Японии специальную версию раскраски шлема.

Масштабные модели шлема уже доступны для заказа на официальном сайте гонщика.

Источник:www.f1news.ru

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