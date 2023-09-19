Автоспорт
Новая раскраска шлема Ферстаппена для Сузуки
Макс Ферстаппен вместе с компанией Schuberth подготовил к Гран При Японии специальную версию раскраски шлема.
Масштабные модели шлема уже доступны для заказа на официальном сайте гонщика.
Макс Ферстаппен вместе с компанией Schuberth подготовил к Гран При Японии специальную версию раскраски шлема.
Масштабные модели шлема уже доступны для заказа на официальном сайте гонщика.
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