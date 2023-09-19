Расселл: Авария произошла не из-за Ландо

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На последнем круге Гран При Сингапура Джордж Расселл разбил машину, потеряв возможность подняться на подиум. Комментируя итоги дня, он отрицал, что его отвлек инцидент Норриса…

Джордж Расселл: «Я видел, что Ландо чиркнул по стене и подумал про себя: «О, он только что задел стену», а через пару десятых врезался сам. Но моя авария никак не связана с инцидентом у Ландо.

В конце гонки я был здорово измотан. Она получилась сложной из-за необходимости постоянно контролировать износ шин – мне хотелось, чтобы на финише они были в порядке. Поэтому я просил команду назвать мне оптимальное время на круге – мне не хотелось ускоряться на полсекунды на круге, чтобы потом остаться без шин. Но позади ехал Льюис, он постоянно прессинговал.

Я был уверен в том, что всё закончится хорошо, когда произошла эта авария. Она не должна была произойти, тогда и результат мог быть совсем другим».