Шарль Леклер: Успех в Японии станет хорошим знаком

Два раза подряд Карлос Сайнс завоёвывал поул, а в Сингапуре смог конвертировать первое место на старте в первую победу в сезоне. Его напарник по команде Ferrari Шарль Леклер надеется, что высокие результаты окажутся не единичными, а станут тенденцией, но наверняка это можно будет утверждать после анализа выступлений в предстоящем Гран При Японии.

«Я надеюсь, что в Сузуке мы сможем повторить ту форму, которую продемонстрировали в Сингапуре, – приводит слова Шарля Леклера издание Racingnews365. – Я очень жду следующий этап, поскольку если мы вновь окажемся быстры, то это будет хороший знак на будущее.

Как я говорил в Зандфорте, мы провели много тестов, и в Монце хотели подтвердить, что теперь лучше понимаем машину. Судя по всему, команде удалось сделать большой шаг вперёд. Трасса в Сингапуре исторически подходит нам, поэтому нужно дождаться следующего этапа, чтобы понять, действительно ли мы сделали шаг вперёд или это были единичные результаты.

Команда с первой гонки сезона знала, что у нас непредсказуемая машина. Из-за этого нам приходилось использовать консервативные настройки баланса, на которых машине не хватало сцепления передних колёс с трассой».