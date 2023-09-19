Тото Вольфф: Я не вижу смысла в действиях Массы

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В дни Гран При Сингапура Тото Вольфф комментировал попытки Фелипе Массы пересмотреть итоги сезона 2008 года. Руководитель команды Mercedes развил тему и высказал предположение, что у Массы нет оснований для подачи иска.

Тото Вольфф: «Честно говоря, я не думаю, что у него есть основания для подачи иска. Мы ставим свои подписи под спортивным регламентом. Правила предельно чёткие и мы, подписав их, должны им следовать.

Если все начнут возвращаться к различным ситуациям в прошлом, то в спорте начнётся беспорядок, особенно если смотреть на чемпионаты в целом – существует множество вещей, которые влияют на то, выигрываете вы или проигрываете. Честно говоря, я не вижу во всём этом смысла.

Что касается процесса в гражданском суде, то я не знаю. Давайте оценим, можно ли посчитать размер причинённого ущерба. Если говорить о репутационном ущербе, то им будет сложно его доказать, согласны?

У меня такое ощущение, что я смотрю телесериал или мыльную оперу, которая разыгрывается передо мной».