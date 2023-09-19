Вольфф: Постараемся заработать максимум очков в Сузуке

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Накануне Гран При Японии руководитель Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги гонки в Сингапуре и обозначил задачи команды на этапе в Сузуке.

Тото Вольфф: «Мы увидели захватывающий воскресный вечер в Сингапуре. Хотя результат получился не совсем таким, как мы надеялись, в прошлой гонке было много позитивного. При выборе стратегии команда действовала смело и агрессивно, а темп машины на протяжении всего уик-энда был высоким. Команда хорошо выступила и дала гонщикам шанс на победу.

Льюис Хэмилтон прекрасно пилотировал и поднялся на подиум. На протяжении всей гонки он демонстрировал впечатляющий темп, особенно на финальном отрезке. Третье место было заслуженным.

Джордж Расселл весь уик-энд действовал безупречно и максимально выложился ради победы – именно такой подход мы и хотим видеть. На финальном круге он допустил небольшую ошибку, от которой ему было ещё больнее. Я знаю, что он оправится.

Через несколько дней предстоит ещё одна гонка. Этап в Японии является уникальным благодаря страстным местным болельщикам. Трасса невероятно сложная, и гонщикам нравится по ней гоняться. В Сингапуре отрывы были минимальными, поэтому мы ставим перед собой цель выступить на конкурентоспособном уровне в Сузуке.

В последней гонке мы потеряли очки относительно Ferrari в Кубке конструкторов, и теперь хотим отыграться. Команда сосредоточена на том, чтобы выжать максимум из машины и заработать как можно больше очков. Если у нас получится, то я уверен, что мы увеличим своё преимущество».