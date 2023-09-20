Дэнни Салливан – третий стюард Гран При Японии

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Бывший гонщик Tyrrell, чемпион Indycar и победитель «500 миль Индианаполиса» Дэнни Салливан приглашен на роль третьего стюарда Гран При Японии.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель немецкой ассоциации DMSB доктор Герд Эннзер и стюард FIA Маттео Перини.

В 2023-м приглашёнными стюардами были: Дерек Уорик в Бахрейне, Испании, Великобритании, Бельгии и Нидерландах, Энрике Бернольди в Саудовской Аравии, Австралии, Азербайджане, Канаде и Австрии, Дэнни Салливан в Майами, Эмануэле Пирро в Монако, Витантонио Лиуцци в Венгрии, Италии и Сингапуре.