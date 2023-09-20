Хельмут Марко: Наша машина будет быстра в Сузуке

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Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что проблема команды в Сингапуре была связана с шинами. На следующем этапе в Сузуке Red Bull Racing вернётся к своей обычной форме 2023 года.

Хельмут Марко: «Я предполагаю, что наша машина будет быстра в Сузуке. В Сингапуре в тренировках и квалификации нам не удалось вывести шины в рабочий диапазон, однако в воскресенье мы вновь были быстры. Если бы автомобиль безопасности выехал на два круга раньше, то Макс выиграл бы гонку».

Прокомментировал Хельмут Марко и своё скандальное замечание в адрес Серхио Переса, сделанное после Гран При Италии: «Надеюсь, невероятное волнение, связанное с этой темой, утихнет.

Я принял к сведению предупреждение FIA, полученное по электронной почте, хотя подозреваю, что многие вещи происходили намеренно. Но я больше ничего не хочу говорить на эту тему».