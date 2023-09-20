Изола: В Сузуке команды опробуют новый состав С2

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В Сузуке велика нагрузка на шины, так что команды получат «жесткую» тройку составов – C1, C2 и C3 в роли Hard, Medium и Soft…

Марио Изола, Pirelli: «Гран При Японии пройдёт на одной из самых интересных и сложных трасс в истории Формулы 1 – Сузуке с её уникальной конфигурацией в виде восьмерки. Гонщикам нравится эта историческая трасса, отлично подходящая сегодняшним быстрым машинам.

Учитывая значительные боковые и вертикальные нагрузки, к шинам Сузука не менее требовательна, чем к гонщикам. Эти нагрузки равномерно распределяются на все четыре колеса, поскольку на шестикилометровом круге десять правых и восемь левых поворотов.

В связи с этим мы привезли в Японию «жесткую» тройку составов – C1, C2 и C3. Она лишь номинально совпадает с прошлогодним выбором за счет нового состава C1, который был введен в этом сезоне, заняв место между C2 и прежним C1, который теперь называется C0.

В пятницу команды получат возможность протестировать новую версию состава C2, чтобы омологировать ее для следующего сезона. Эта новейшая разработка должна обеспечить лучшее сцепление с трассой, чем сегодняшняя C2, более гармонично вписавшись между C1 и C3.

В первых двух сессиях свободных заездов каждый гонщик получит по два дополнительных комплекта шин в дополнение к 13-ти обычным комплектам. Эти тесты являются частью программы развития, которая будет продолжена тестами нового состава C4, который мы проверим во время Гран При Мексики».