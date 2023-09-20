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Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Сингапура…

Какие разные гонки мы увидели в последнее время. Дождливый и непредсказуемый Зандфорт, скоростная и сухая Монца, бесконечные повороты при высокой влажности в Сингапуре. Сложно найти три столь же непохожих трассы, но на каждой из них борьба получилась напряженной.

В Монце звездой был Карлос Сайнс на своей Ferrari, хотя и занял лишь третье место, но в Сингапуре он доминировал от поула до финишного флага. После финиша он заявил: «У меня было достаточно отрыва и скорости, чтобы контролировать ход гонки». И то, как он использовал McLaren Ландо Норриса в качестве препятствия для двух приближающихся сзади быстрых машин Mercedes, замедляясь, чтобы обеспечить Норрису возможность использовать DRS, было настолько же рискованным, насколько и блестящим решением.

Стратегия Ferrari началась с первого поворота, когда Сайнс сохранил лидерство, а его напарник Шарль Леклер на Soft опередил Джорджа Расселла. После этого в Ferrari получили возможность беречь шины при относительно небольшом темпе, что позволило всей группе из 19 стартовавших пилотов держаться вместе и не давать гонщикам позади себя шансов выйти вперёд за счёт свежих шин. Иногда такие гонки перерастают в процессию, но не на этот раз.

Это был 14-й Гран При Сингапура, каждая предыдущая гонка здесь хотя бы раз прерывалась автомобилем безопасности, хотя ни разу не было красных флагов. Трасса полностью окружена стенами и барьерами, на ней нет полноценной сервисной дорожки, как на стационарных автодромах – лишь не слишком многочисленные ворота для обслуживания, повреждённая машина или её детали с большой вероятностью окажутся рядом с траекторией, что потребует присутствия на трассе маршалов и техники.

Более четверти инцидентов в прошлом происходили в четырех поворотах, которых больше нет на новой укороченной трассе, и, учитывая, что дождя не ожидалось, мы задавались вопросом, может ли эта гонка пройти более чисто.

Однако столкновение Логана Сарджента с барьером на 19-м круге привело к выезду автомобиля безопасности, что позволило тем, кто находился впереди, быстро сменить шины.

Проблема для Ferrari заключалась в том, что гонщики ехали почти вплотную, а возможность провести пит-стоп была только одна. Леклер немного отстал, чтобы освободить место, но несколько переоценил свои возможности, оказавшись довольно далеко от боксов, когда Сайнс вернулся на трассу после пит-стопа. Ему пришлось ждать, пока другие проедут мимо, прежде чем его выпустили, что привело к потере двух мест и лишило его шансов на подиум.

После двух неудачных дней машины Red Bull стартовали с 11-го и 13-го места. Машина, которая в этом сезоне держит трассу так, словно шины намазаны суперклеем, вдруг оказалась почти неуправляемой. Команда пыталась найти настройки для преодоления неровностей и специфических проблем трассы с помощью изменения жесткости и высоты подвески, но всё шло не так.

То, что Ферстаппен не получил штраф за блокировку Цуноды в квалификации, учитывая другие наказания, примененные в этом сезоне, стало для многих большим сюрпризом. А тот факт, что команда Цуноды AlphaTauri просто не прислала своего представителя на слушания к стюардам, меня здорово разочаровал.

Стартовав на Hard, гонщикам Red Bull меньше всего нужен был относительно ранний выезд автомобиля безопасности. Они должны были долго оставаться на трассе, поскольку ни один другой состав не позволил бы доехать до финиша без дополнительного пит-стопа. В итоге, они нуждались в ещё одном автомобиле безопасности, но к 39-му кругу шины Переса потеряли эффективность, а Ферстаппен заехал на пит-стоп кругом позже. Всего через три круга после этого у Эстебана Окона возникли проблемы и был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности. Это был просто не уик-энд Red Bull.

В Mercedes с нетерпением ждали возможности поставить свежий комплект Medium. Для них всё складывалось идеально. Расселл и Хэмилтон были так быстры, что за десять кругов до финиша я бы поставил на победу Джорджа, но только потерял бы свои деньги.

Они достаточно легко опередили Ferrari Леклера, а когда оказались позади Норриса, нужно было немедленно атаковать. Расселлу это почти удалось, но Норрис был достаточно близок к лидирующему Сайнсу, чтобы использовать DRS – это добавило 13 км/ч максимальной скорости и четыре десятых на круге. Резина на машинах Mercedes перегрелась от столь бешеного темпа и они начали скользить по трассе.

Сайнс и Норрис показали отличную «командную игру», хотя не выступают в одной команде! Примечательно, что в списке лучших кругов они оказались только седьмым и восьмым, уступив две секунды лучшему кругу Хэмилтона.

Если бы Расселл обошел Норриса с первой попытки, он бы выиграл гонку. Я упоминал в комментарии, что на уличных трассах, когда едешь вплотную за соперником, можно впасть в транс, зациклившись на заднем крыле передней машины.

Преследуя другую машину, гонщик должен следить за точками торможения, правильно располагать машину на трассе и точно работать педалью газа. Малейший промах — и вы окажетесь в стене, что, к сожалению, и произошло с Расселлом.

Я так и не выиграл ни одной гонки Формулы 1, у меня никогда не было машины, способной побеждать. Несколько раз я мог украсть победу, но по разным причинам не получилось. Спустя 30 лет мне всё ещё больно, как больно и Джорджу после этой гонки. У него уже есть одна победа, его день придёт, но боль останется.

У Ландо, должно быть, те же гремлины в голове после трех потенциальных побед, ускользнувших от него в 2021-м. Но и его день обязательно наступит.

После аварии Стролла в квалификации на стартовом поле было 19 машин. Благодарю Формулу 1, FIA, команды и медицинскую бригаду за кропотливую работу по обеспечению безопасности, поскольку эта авария могла закончиться очень плохо. Надеюсь, к Сузуке он будет здоров и мотивирован.

Финишировавший седьмым Оскар Пиастри и заработавший первые очки Лиам Лоусон продолжают впечатлять. Они отлично справились, опровергнув широко распространенную в Формуле 1 теорию о том, что не стоит рисковать приглашением новичков.

Если вы иногда слушаете мои комментарии, то знаете, что я всегда был поклонником Карлоса Сайнса. Некоторые коллеги со мной не соглашались, один даже заключил со мной пари, что в этой паре будет доминировать Леклер (пока не выплачено).

Я выступал вместе с его отцом Карлосом в заводской команде Toyota в Rally GB. Потом Карлос-старший проехал в Барселоне на нашей великолепной машине Toyota GT One Le Mans и был удивительно быстр, но скоро я узнал, что за неделю он тренировался. Не подготовишься, жди неудачи. Но он готовился, поэтому стал многократным чемпионом мира по ралли и победителем «Дакара». Он быстрый, целеустремленный и очень хороший человек, а яблоки от яблони недалеко падают.

Сайнс и Леклер – потрясающий состав. Похоже, в Ferrari постепенно разбираются со своей машиной, что добавит интереса оставшимся гонкам сезона, даже если Ферстаппен и Red Bull скоро одержат досрочные победы в чемпионате.

Эксперты, не являющиеся сотрудниками Red Bull, не верят, что недавняя техническая директива FIA имеет какое-то отношение к сложностям этой команды в Сингапуре. На самом деле, в гонке машины Red Bull выглядели очень хорошо, так что не будем торопиться с выводами до финиша в Сузуке.