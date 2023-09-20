Оскар Пиастри получит новинки на этапе в Сузуке

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На прошлом этапе в Сингапуре команда McLaren представила технические новинки, которые позволили Ландо Норрису финишировать вторым. В Японии обновления получит и Оскар Пиастри – австралийский гонщик рассчитывает на улучшение своих результатов.

Ландо Норрис: «Второе место в Сингапуре – фантастическое начало сдвоенных этапов! Команда много работала над улучшением машины и новинки были быстры на трассе. Я рад, что MCL60 и в Японии будет в цветах Stealth Mode. Посмотрим, каких результатов мы сможем добиться.

Гран При Японии входит в число тех, которые я с нетерпением жду. Атмосфера просто невероятная, а болельщики на трибунах полностью выкладываются и проявляют творческий подход. Мне это нравится. В Сузуке сложная трасса, но благодаря конфигурации пилотировать действительно интересно. Давайте заработаем очки!»

Оскар Пиастри: «Я очень взволнован перед своим первым Гран При в Японии – здорово исследовать новую культуру. Я учил японский язык в школе, поэтому сейчас мне интересно узнать, насколько хорошо я его помню. Кроме того, я жду встречу с болельщиками, которые будут приветствовать нашу команду на трибунах. На трассе великолепная атмосфера, которая только добавляет азарта гоночному уик-энду.

Трасса выглядит классной. Все хотят выступить в Сузуке, и я с нетерпением жду возможности оценить её впервые в этот уик-энд. Моя машина вновь будет выкрашена в цвета Stealth Mode, и я получу новинки, что здорово.

У меня был высокий темп в Сингапуре, что позволило отыграть десять позиций. Я надеюсь ещё больше улучшить результаты и вновь заработать очки».