Робсон: Логану потребуется несколько кругов на адаптацию

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В команде Williams готовятся к японскому гоночному уик-энду, рассчитывая, что характеристики трассы в Сузуке хорошо подходят машине FW45.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Сузука – одна из лучших трасс, на которые мы приезжаем по ходу сезона, а её скоростная конфигурация должна хорошо подойти нашей машине. Трасса очень техничная и предъявляет серьёзные требования к гонщикам, а резина там работает с большими нагрузками.

Поведение шин зависит от температуры асфальта, а она по ходу уик-энда может быть очень высокой. На этом этапе нам предстоит работать с резиной самых жёстких составов, а также в пятницу будем испытывать опытные образцы шин Medium.

В пятницу возможен дождь, который помешает программе этих шинных тестов, но в остальные дни уик-энда погода обещает быть сухой и жаркой. Если позволят метеоусловия, на пятничных тренировках мы проверим эффективность ряда компонентов, но в основном будем заниматься подготовкой гонщиков и машин к тому, что их ждёт на этой сложной трассе.

Логану впервые предстоит выступать в Сузуке, и ему потребуется какое-то количество кругов, чтобы адаптироваться и понять, на какие компромиссы в настройках придётся пойти, чтобы добиться хороших результатов на круге в целом».

Алекс Элбон: «Мне нравится бывать в Японии, и Сузука – одна из моих любимых трасс. Я люблю японскую еду и культуру, поэтому всегда рад проводить время в этой стране.

Сузука – один из тех автодромов, где у нас всё должно сложиться неплохо, ведь он лучше подходит нашей машине, чем несколько предыдущих трасс, чем тот же Сингапур. Надеюсь, мы сможем хорошо справиться со стоящими перед нами задачами».

Логан Сарджент: «Я с интересом готовлюсь к предстоящему уик-энду, ведь мне предстоит впервые гоняться в Сузуке. Это легендарная трасса, и мне хочется поскорее сесть за руль. Надеемся, этот уик-энд сложится для нас более удачно, и я уже в предвкушении».