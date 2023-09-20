В Aston Martin осторожны в прогнозах на Гран При Японии

Гонка в Сингапуре стала первой в сезоне, в которой Aston Martin не заработала очки. Гонщик команды Фернандо Алонсо осторожен в прогнозах о шансах команды и на Гран При Японии.

Фернандо Алонсо: «Сузука – великолепная трасса с богатой историей и страстными болельщиками, так что я с нетерпением жду этот этап. Здесь всегда проходят гонки колесо в колесо.

Мы с осторожностью оцениваем наши шансы в этот уик-энд. Посмотрим, на каких позициях мы окажемся в субботу. Погода тоже непредсказуемая в это время года, так что гонка может получиться хаотичной. Мы будем готовы ко всему.

Команда хочет отыграться после двух сложных уик-эндов в Монце и Сингапуре. Мы видим, что сейчас расстановка сил от этапа к этапу меняется сильнее, чем когда либо, но мы продолжим бороться. Впереди семь гонок на разных трассах, в которых будет разыграно много очков».