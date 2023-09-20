В McLaren продлили контракт с Пиастри до 2026 года

Перед Гран При Японии в McLaren сообщили о продлении контракта с Оскаром Пиастри: австралийский гонщик останется в команде до конца 2026 года.

За время сотрудничества, начавшегося в конце 2022 года, Оскар не раз радовал команду и своим отношением к работе, и результатами, лучшим из которых было второе место с субботнем спринте в Спа. У него и в период выступлений в молодёжных сериях был весьма впечатляющий список достижений – Пиастри подряд выиграл титулы в Кубке Формулы Renault (2019), в Формуле 3 (2020) и Формуле 2 (2021).

Поскольку у Ландо Норриса контракт с McLaren до конца 2025 года, то состав команды в следующие два сезона останется без изменений.

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы очень рады подтвердить, что Оскар согласился продлить контракт с командой на несколько лет. Мы очень дорожим этим гонщиком, он регулярно впечатляет нас своими результатами, своим отношением к делу, поэтому с нашей стороны было несложно принять такое решение.

Оскар доказал, что является важным членом команды, и здорово, что он верит в McLaren, в то, что в будущем мы способны вновь бороться за победы в чемпионатах. Мне очень хочется посмотреть, как он будет расти и развиваться вместе с нами по мере продолжения этого сотрудничества».

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