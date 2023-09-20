В Сузуке AlphaTauri объявит о контракте с Цунодой

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Успешный дебют Лиама Лоусона, который заменяет травмированного Даниэля Риккардо, привёл к разговорам, что новозеландец останется в команде в 2024 году, заняв место Юки Цуноды. Однако немецкий Auto Motor und Sport утверждает, что японский гонщик продолжит выступать за AlphaTauri.

По информации издания, команда объявит о продлении контракта с Юки Цунодой в дни гоночного уик-энда в Сузуке. С его напарником в AlphaTauri пока окончательно не определились, но высока вероятность, что им станет Даниэль Риккардо.

Что касается Лиама Лоусона, то пока для него нет места основного пилота, и высока вероятность, что в 2024-м он останется резервным гонщиком Red Bull Racing.