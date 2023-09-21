Байер: Презентация названия и логотипа уже в планах

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Петер Байер, до июня прошлого года занимавший пост генерального секретаря FIA, минувшим летом приступил к работе в качестве исполнительного директора AlphaTauri. Среди задач, которые ему предстоит решить – реорганизация команды и подготовка её к дальнейшим переменам.

«Освоиться на новом месте было легко, потому что Франц Тост распахнул передо мной все двери и всем меня представил. Я даже сижу в его кабинете! – рассказал Байер в интервью Speedweek. – Можно сказать, что у нас симбиоз, и я стараюсь не действовать ему на нервы. Кроме того, из Зальцбурга нас очень хорошо поддерживает Оливер Минтцлафф, его команда, акционеры Red Bull и, конечно, мы чувствуем поддержку Red Bull Racing.

За короткое время многое удалось сделать, но разумеется, основное внимание я уделяю подготовке к 2024 году, и здесь мне предоставлена свобода действий. Кроме комплекса технических новинок, представленных командой в Сингапуре, мы занимаемся развитием команды, разработкой её нового фирменного стиля, нового логотипа и т.д.

Для сплочения коллектива, прежде всего для того, чтобы успокоить волновавшихся сотрудников, на этой стадии было очень важно получить заверения наших владельцев, что команда не продаётся. Нам уже подтвердили, что мы сможем пригласить на работу новых специалистов, прежде всего в области аэродинамики, эффективности шасси, а также стратегии.

Безусловно, команда получит дополнительные инвестиции. Мы хотим пополнить бюджет тремя способами: через компанию Red Bull, которой принадлежит команда, за счёт призовых выплат, если нам удастся подняться на более высокие позиции в Кубке конструкторов, и, конечно, через новых спонсоров».

На вопрос о том, как будет называться команда начиная со следующего года, Байер ответил уклончиво: «Пока могу сообщить только одно: презентация нового названия и логотипа уже запланирована. При этом надо пояснить: AlphaTauri как бренд спортивной одежды продолжит существовать, а будет ли он в дальнейшем задействован в Формуле 1, пока не решено.

Что касается слухов о том, что титульным спонсором команды станет бренд Hugo Boss, то мы ведём переговоры, но к этой компании стучимся не только мы и Aston Martin, но и другие тоже. У нас оптимистичный настрой: новые партнёры должны появиться, но пока мы стараемся быть осторожными в прогнозах».

Разумеется, Байер сказал несколько слов и о составе команды: «В Сингапуре Лиам отлично справился со своими задачами, он прекрасно взаимодействует с инженерами. Но по планам он должен завершить сезон в японской Super Formula, в этом чемпионате он сейчас занимает 2-е место в личном зачёте. Мы надеемся, что к началу октября Даниэль Риккардо уже восстановится после травмы и будет готов вернуться за руль в Катаре, самое позднее – в Остине.

У нас уже сложилось чёткое понимание, каким должен быть состав команды в 2024 году, и решение об этом будет принято в ближайшее время».