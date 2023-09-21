Боттас: Новинки предназначены для таких трасс, как Сузука

2

Ещё в Сингапуре команда Alfa Romeo представила ряд технических новинок, хотя оценить их эффективность на городской трассе было сложно, но Валттери Боттас надеется, что это удастся сделать в Сузуке. Но на пресс-конференции в четверг финн говорил не только о делах гоночных…

Ваттери Боттас: «По пути в Сузуку я впервые посетил город Киото, и там было очень интересно, я успел многое посмотреть. На этот раз я решил добираться до Сузуки не через Токио, а побывать где-то ещё. Киото – традиционный японский город – кстати, бывшая столица страны, если кто-то не знает.

Если же говорить о Сузуке, то я, как и все, рад возвращению на эту трассу – здесь очень здорово пилотировать, и у меня с ней связаны прекрасные воспоминания. Её отличает органичная конфигурация, повороты словно перетекают один в другой, а если ещё добавить энтузиазм японских болельщиков, то всё вместе взятое даёт нам этот уникальный Гран При.

Мы знали, что на предыдущем этапе в Сингапуре у нас будут сложности, и на той трассе было непросто оценить эффективность технических новинок, которые мы там представили. Мы лишь убедились, что они работают более-менее нормально, но в теории здесь мы должны выжать из них больше, благодаря скоростному характеру японской трассы.

Поскольку они были предназначены именно для таких трасс, то нам интересно, как они себя покажут здесь. Мы должны оптимизировать их работу, и будем надеяться, что это позволит выступить более конкурентоспособно».