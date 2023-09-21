Джордж Расселл: Я не позволю ошибке омрачить уик-энд

Джордж Расселл боролся за второе место с Ландо Норрисом на прошлом этапе в Сингапуре, но разбил машину на последнем круге. Британский гонщик Mercedes рассказал, что сумел пережить разочарование и в Сузуке не будет вспомнить о своей ошибки.

Джордж Расселл: «Если бы я знал, что это последний круг и немного бы сбавил обороты, а меня обогнал бы Льюис, я бы точно так же корил себя.

Мы приехали на следующий этап – гонка в Сингапуре осталась в прошлом. В жизни нельзя позволять неудачам захватывать все мысли. Если слишком долго думать о случившемся, то мысли просто тебя поглотят, но это ничего не даст.

В воскресенье вечером мне позвонил Энди Шовлин и сказал: «Единственная причина, по которой мы смогли побороться за победу в том, что ты невероятно пилотировал весь уик-энд». И добавил: «Ты напомнил нам, что значит бороться за победу, поэтому лучше запомни это чувство».

Я запомнил позитивные моменты, которые у нас были на прошлом этапе. Я действительно доволен своей скоростью и не позволю двухсантиметровой ошибке омрачить этот уик-энд».

Говоря о задачах на оставшиеся гонки сезона, Джордж Расселл назвал приоритетом борьбу с Ferrari за второе место в Кубке конструкторов: «Если говорить только о результатах, то я провожу свой лучший сезон, однако по разным причинам по ходу года было потеряно больше шестидесяти очков.

Моя цель – помочь команде завоевать второе место в Кубке конструкторов. С самого начала сезона стало очевидно, что мы не претендуем на титул, но я не знаю, повлияло это как-то на мой настрой или нет.

У каждой ошибки есть причина. Когда-то это попытки пилотировать на пределе, когда-то – попытки выйти за пределы возможного. Я вспоминаю те годы, когда становился чемпионом в младших сериях, и понимаю, что я был тем гонщиком, который старался показывать результаты, поскольку это была долгая игра. Я могу вас заверить, что как только мы вернём форму, позволяющую выиграть титул, я вновь стану действовать так, как нужно, чтобы стать чемпионом».