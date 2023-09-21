Гонщики не смогут медленно ехать в квалификации

В начале сентября на Гран При Италии в FIA установили максимально возможное время, за которое гонщик мог проехать круг в квалификации. Если гонщик проезжал круг медленнее установленного времени, то он мог быть оштрафован. Сделано это было для того, чтобы избежать инцидентов на трассе, связанных с сильным трафиком.

Аналогичная мера будет предпринята и в Японии. Гоночный директор FIA Нильс Виттих выпустил указание, согласно которому слишком медленное движение по трассе в Сузуке во время квалификации, не только на быстром круге, но и на кругах выезда из боксов и возвращения на пит-лейн, будет считаться умышленным.

Время, медленнее которого нельзя проезжать круг, будет определено после второй сессии свободных заездов.