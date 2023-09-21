Хаккинен: Ожидаю, что Red Bull Racing уверенно отыграется

10

Мика Хаккинен поделился прогнозами на Гран При Японии: двукратный чемпион мира полагает, что в этот уик-энд Red Bull отыграется за неудачу в Сингапуре.

Все любят гонять в Сузуке на отличной трассе, требующей филигранной техники пилотирования. Её уникальная особенность в том, что это единственная трасса в форме восьмёрки, и повороты Degner находятся под очень скоростным 130R, и там важно найти правильный ритм.

На этом автодроме по-настоящему чувствуются перегрузки; обгонять в Сузуке непросто, но лучшие места для этого – вход в последнюю шикану и 1-й поворот.

У меня с этой трассой связаны прекрасный воспоминания, ведь два своих титула, в 1998-м и 1999 гг., я выиграл именно там. Как-то не верится, что в те времена Сузука принимала финальный Гран При сезона, который состоял всего их 16 гонок. А теперь там проходит 17-этап чемпионата, при том что впереди ещё шесть гонок.

В 1998 году старт гонки был довольно нервным и дважды откладывался из-за Ярно Трулли и Михаэля Шумахера, моего главного соперника. В итоге ему пришлось начинать гонку с последней позиции, поэтому уровень прессинга для меня сразу снизился, и я одержал победу. На самом деле необязательно было даже побеждать, чтобы обеспечить себе титул, но всегда приятно сделать это, выиграв гонку. Это был очень памятный день.

Через год я сражался за победу в чемпионате с Эдди Ирвайном, и та японская гонка сложилась для меня тоже очень удачно, я во второй раз стал чемпионом мира. Неудивительно, что Сузука для меня ассоциируется с лучшим периодом карьеры и замечательной командой McLaren, а также вызывает воспоминания о том, как славно мы тогда праздновали успех.

Расстановка сил в чемпионате

Гран При Сингапура прошёл по необычному сценарию. Весь уик-энд у гонщиков Red Bull Racing были проблемы со скоростью, и этим воспользовались в Ferrari, добившись отличного результата после весьма уверенного выступления в Монце.

Победа, которую одержал Карлос Сайнс, была просто блестящей, на пути к ней он действовал очень грамотно. Он продемонстрировал отличную скорость, применил весь свой опыт, и этот результат придаст сил и ему, и всей команде.

В Red Bull уверены, что неудача в Сингапуре – единичный случай, потому рассчитывают, что в Японии всё вновь вернётся на прежний уровень. Команда уже в этот уик-энд вполне может выиграть Кубок конструкторов, если только соперники из Mercedes не преподнесут какой-нибудь сюрприз и не опередят её.

В Ferrari уже намного больше довольны своей машиной и тем, как она справляется с разными типами трасс. Победа в Сингапуре способствует боевому настрою Скудерии на этой стадии сезона, и я не сомневаюсь, что Карлос и Шарль Леклер по итогам квалификации пройдут в первую шестёрку.

Надо полагать, Mercedes вновь будет среди претендентов на трофеи. Команда по-настоящему атакует, делает всё ради хотя бы одной победы и готова идти на риск – мы это видели в прошлое воскресенье. Именно тактика Mercedes оживила борьбу на трассе. А тот факт, что они расстроились, когда только один из их гонщиков поднялся на подиум, говорит об уровне амбиций команды. Он по-прежнему высок, и Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом решительно настроены побороться за победу.

Ландо Норрис отлично провёл гонку в Сингапуре, финишировав вторым на машине McLaren и напомнив всем, насколько он хорош. Эта команда сейчас на подъёме, там знают, что у них очень быстрая машина и два хороших гонщика. McLaren может серьёзно осложнить задачу Aston Martin, которая пока занимает 4-е место в Кубке конструкторов, и я не удивлён, что в Уокинге только что продлили контракт с Оскаром Пиастри до конца 2026 года. Он хоть и новичок, но по ходу сезона производит очень сильное впечатление.

После трудного уик-энда в Сингапуре я ожидаю, что в Сузуке Red Bull Racing уверенно отыграется. В прошлом году Макс Ферстаппен и Серхио Перес на этой трассе обеспечили своей команде победный дубль, но я думаю, что Ferrari и Mercedes тоже будут претендовать на подиум. Будем надеяться, что в Японии мы увидим столь захватывающую и острую борьбу на трассе, как на последних кругах в Сингапуре.