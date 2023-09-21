Хэмилтон представил шлем со светящимся визором

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Льюис Хэмилтон не впервые сотрудничает с японскими художниками, например, в прошлом году перед этапом в Сузуке он представил результат своей коллаборации с Такаси Мураками. А на этот раз он объединил усилия с другим видным представителем мира искусства Страны восходящего солнца – с Хадзимэ Сороямой, работающим в жанре гиперреализма. Кроме того, Сорояма – автор знаменитой собачки-робота AIBO, которая выпускалась компанией Sony.

Но если в 2022-м речь шла о коллекции одежды, которую выпустил бренд +44, принадлежащий семикратному чемпиону мира, то сейчас это ещё и необычно оформленный шлем со светящимся визором.

Правда, в отличие от Сингапура, Гран При Японии проходит при свете дня, а погода обещает быть в основном сухой, а в субботу и воскресенье даже солнечной, и все эти красоты хорошо видны только на кадрах, снятых в ходе специальной фотосессии.

«Работал над этим шлемом вместе с Хадзимэ Сороямой и очень этим горжусь! – прокомментировал гонщик Mercedes. – Я давний поклонник его творчества, и как только запустил свой бренд +44, поставил перед собой цель с ним сотрудничать. Хочется, чтобы все вы поскорее увидели этот шлем на трассе».