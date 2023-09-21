Хэмилтон: В Сузуке машины Red Bull будут быстры

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Льюис Хэмилтон считает, что после неудачи в Сингапуре в Red Bull отыграются в этот уик-энд…

Льюис Хэмилтон: «На прошлой неделе Red Bull пришлось непросто, но я буду удивлён, если здесь они не опередят на на финише на тридцать секунд, как было прежде. На этой трассе их машина должна быть великолепна.

Они феноменально выступали по ходу всего сезона, были быстры почти на всех трассах, их машина была лучшей. Обычно, когда мы приезжаем в Сузуку, за их машиной приятно наблюдать, эта команда и гонщики отлично справляются. Надеюсь, мы всё-таки уступим меньше, чем обычные тридцать секунд на финише.

Я не жду, что в этот уик-энд мы окажемся столь же конкурентоспособны, как на прошлой неделе, но мы сделаем всё, чтобы добиться максимума от машины».