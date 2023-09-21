Себастьян Феттель представил в Японии свой новый проект

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Себастьян Феттель прилетел в Японию ещё в прошлое воскресенье, чтобы представить в Сузуке свой экологический проект, и сегодняшняя презентация действительно получилась весьма яркой, причём в прямом смысле этого слова. В ней приняли участие почти все гонщики и многие сотрудники разных команд Формулы 1, приглашённые четырёхкратным чемпионом мира, завершившим карьеру в прошлом году. Был там даже Стефано Доменикали.

С внутренней стороны второго поворота японской трассы появились пчелиные ульи: их там установил Себастьян вместе со своими помощниками, а поребрик в этом повороте выкрашен в чёрный и жёлтый цвета, которые у всех привычно ассоциируются с пчёлами. Называется программа Racing for Biodiversity, что можно трактовать как «Участвуем в гонках ради биоразнообразия».

Ульев всего 11 – по одному на каждую команду, и ещё один, как объяснил Феттель, установлен в качестве образца. Все материалы для ульев приобретались в местных магазинах, а сооружением пчелиных домиков занимался сам Себастьян и его бригада. Как отдельно подчеркнул он, «Бензопилами мы не пользовались».

Ещё в мае в дни гоночного уик-энда в Монако Феттель рассказал о своей идее Доменикали, и президент Формулы 1 поддержал проект. Сегодня в ходе презентации гонщики не только поставили на ульях свои автографы, но и приняли участие в заселении пчёл в их, как говорит Себастьян «гостиницы».

Кстати, 2-й поворот трассы с его жёлто-чёрным поребриком по такому случаю переименован в Buzzin’ Corner, т.е. «жужжащий поворот».

«Я очень рад представить новый проект, – рассказал Феттель. – Сузука – моя любимая трасса, и в этот уик-энд в её 2-м повороте произошло особое событие. Поребрик выкрашен в жёлтый и чёрный цвета, тогда как остальные поребрики остались красно-белыми.

Проект призван повысить информированность людей о важности биоразнообразия, поэтому поребрик тех же цветов, что и пчёлы. Но наш проект посвящён не только пчёлам, но и другим насекомым тоже. В общем, можно сказать, что пчела – наш посол.

В предыдущие дни у нас было много дел, мы строили пчелиные гостиницы, крыши которых тоже выкрашены в жёлтый и чёрный цвета. Надеюсь, это только начало, и в будущем в мире будет больше подобных проектов, а на гоночных трассах станет больше чёрно-жёлтых поребриков. На самом деле наша программа посвящена не только насекомым, но также животным и растениям всех видов, и не только им, а вообще всему миру природы, который нуждается в нашей защите.

Здорово, что так много гонщиков и людей из паддока поддержали нашу идею. Возможно этот проект окажет совсем небольшое влияние, но это мы увидим через месяц или через год».