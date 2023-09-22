Американский филиал Honda подключится к программе в Ф1

Компания Honda Performance Development (HPD), базирующаяся в Калифорнии, с 1 января следующего года сменит название на Honda Racing Corporation US, чтобы соответствовать заводской программе японского концерна в мировом автоспорте.

HPD была основана 30 лет назд, чтобы обеспечивать заводскую поддержку на тот момент новому проекту Honda, начавшей поставлять двигатели командам американской серии IndyCar, но перемены, которые ждут компанию, не ограничатся сменой вывески.

«После этих изменений Honda Racing Corporation US (HRS US) будет играть важную роль в деятельности Honda в глобальном масштабе, в том числе внесёт свой вклад в программу компании в Формуле 1, – говорится в официальном заявлении HRC. – Два независимых подразделения Honda, взаимодействуя в глобальном масштабе в единых рамках HRC, позволят объединить их уникальный опыт и ресурсы, что усилит потенциал Honda в области автоспорта».

«Наша цель состоит в укреплении позиций бренда HRC и продолжении нашей успешной гоночной программы, – добавил Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation. – Мы считаем, что объединение гоночных подразделений Honda в единую организацию поможет этого добиться. Вместе наши гоночные инженеры из США и Японии станут сильнее, и я рад приветствовать наших американских коллег в команде HRC».

В ближайшем будущем Honda предстоит обеспечить дебют гибридного спортпрототипа Acura ARX-06 IMSA GTP в чемпионате мира по гонкам на выносливость – это станет одним их первых совместных проектов двух подразделений HRC. В дальнейшем калифорнийские мотористы будут участвовать в возвращении японского концерна в Формулу 1 в качестве партнёра команды Aston Martin, что запланировано на 2026 год.