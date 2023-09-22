Ферстаппен о Сингапуре и «ненастоящих болельщиках»

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Макс Ферстаппен считает тех, кто не способен оценить доминирование Red Bull в этом сезоне, «ненастоящими болельщиками».

Макс Ферстаппен: «Мы заранее знали, что в Сингапуре придётся непросто, но проблем оказалось больше, чем мы думали. Даже если бы мы нашли оптимальные настройки, уик-энд всё равно получился бы сложным, а мы их не нашли, что ещё больше осложнило задачу.

Честно говоря, меня не интересует реакция на наше поражение в прошлой гонке. Мы проиграли, но мне не кажется, что это хорошо для Формулы 1, просто на других трассах мы были лучше, чем остальные. И те, кто неспособен оценить этот факт, ненастоящие болельщики. Но что есть, то есть.

Я не беспокоюсь по этому поводу. На прошлом этапе мы не добились максимума, другие выступили лучше и заслуженно победили. Но они выиграли не потому, как говорят некоторые, что нам стало скучно от наших побед».