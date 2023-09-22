Кристиан Хорнер: Лоусон будет выступать в Формуле 1

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Кристиан Хорнер на пресс-конференции FIA в Сузуке, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах Лиама Лоусона, весьма похвально отзывался о молодом новозеландском гонщике и заверил, что он будет выступать в Формуле 1.

«Я считаю, что он великолепно справляется с делом, – подчеркнул руководитель Red Bull Racing. – Я имею в виду, что в Зандфорте ему пришлось неожиданно сесть за руль и работать на мокрой от дождя трассе. Это стало для Лиама новым опытом, и можно сказать, на многое открыло ему глаза. Но я думаю, что он неплохо себя показал, а затем через неделю в Монце ему просто не повезло, что он не добрался до призовой десятки.

В Сингапуре, хотя эту трассу он видел впервые, Лиам уже заработал пару очков. Он смелый и агрессивный гонщик, мы это знаем. Получив редкую возможность вот так проявить себя в Формуле 1, продемонстрировать свой талант, он отлично ею распорядился.

Безусловно, теперь к нему приковано общее внимание, и то, как он работает, лишь упрочило наши представления о нём. Он неплохо начал и этот уик-энд – посмотрим, каким будет продолжение.

Что касается 2024 года и ситуации в AlphaTauri, то в этой команде три кандидата на два места – это же роскошь, когда у вас такие проблемы. Разумеется, это проблема AlphaTauri, но знаете, если в вашем распоряжении три отличных гонщика, то это приятная головная боль.

Лоусон будет выступать в Формуле 1. В известной степени он уже гонщик Формулы 1. Полагаю, Лиам демонстрирует такой талант, что в будущем он будет востребован, вопрос лишь в том, придётся какое-то время подождать или нет».