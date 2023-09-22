Пьер Гасли: Я потерял контроль и вылетел в гравий

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Лучшим результатом Alpine во второй тренировке Гран При Японии стало двенадцатое время Эстебана Окона. Французский гонщик уверен, что в субботу сможет прибавить и побороться за высокие позиции в квалификации.

Его напарник Пьер Гасли разбил машину в конце сессии и пообещал сделать выводы из допущенной ошибки.

Эстебан Окон (12-й): «Всегда приятно возвращаться в Сузуку и пилотировать на этой легендарной трассе. Вероятно, это моя самая любимая трасса.

День получился напряжённым, но мы многое узнали о машине в обеих сессиях. Кроме того, я увидел прогресс во второй тренировке по сравнению с первой – во второй удалось показать конкурентоспособное время.

Несколько позиций отделяет всего три-четыре десятых – плотность очень высокая. Вечером предстоит поработать, и я надеюсь, что мы покажем высокий результат в квалификации».

Пьер Гасли (19-й): «Нам есть над чем поработать, но я уверен, что мы прибавим. К сожалению, мой день завершился небольшим вылетом в девятом повороте в самом конце второй сессии. Я потерял контроль над передними колёсами, не успел скорректировать машину и по гравию соскользнул в барьер. Я сделаю выводы и оставлю это в прошлом.

Если говорить о скорости, то предстоит оценить множество данных, собранных с пустым и полным баком. Работать с шинами достаточно сложно – резине предстоит уделить внимание, чтобы в лучшей форме быть готовым к оставшимся дням уик-энда.

Борьба невероятно плотная – несколько машин разделяет всего одна-две десятых, поэтому завтра важно выжать всё из A523».